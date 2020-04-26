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Kayseri’nin sağlık kahramanları

TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE TEHDİT OLUŞTURAN KORONA VİRÜS SALGININDA EN ÇOK MÜCADELE EDENLERDEN OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, YOĞUNLUKLARI VE TAŞIDIĞI AĞIRLIKLARI KATLANMASINA RAĞMEN KAHRAMANCA HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR.

Kayseri’nin sağlık kahramanları

TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE TEHDİT OLUŞTURAN KORONA VİRÜS SALGININDA EN ÇOK MÜCADELE EDENLERDEN OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, YOĞUNLUKLARI VE TAŞIDIĞI AĞIRLIKLARI KATLANMASINA RAĞMEN KAHRAMANCA HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR.

26 Nisan 2020 Pazar 08:39
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Kayseri’nin sağlık kahramanları

Tüm dünyada ve ülkemizde tehdit oluşturan korona virüs salgınında en çok mücadele edenlerden olan sağlık çalışanları, yoğunlukları ve taşıdığı ağırlıkları katlanmasına rağmen kahramanca hizmet vermeyi sürdürüyor.

Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için hükümet tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra; hizmet anlamında da polis, jandarma ve sağlık teşkilatları çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Görevliler; hem iş yükünün artması hem de koruyucu kıyafetlerin dezavantajlarına rağmen vatandaşın sağlığı için mücadelesini devam ettiriyor. Bu mücadelede ise en önemli görev sağlık çalışanlarında. İl Ambulans Servisi Başhekimliğindeki çalışanlar, gittikleri her vakadan dönüşte ambulansları titizlikle dezenfekte ettikten sonra görev yerlerine dönüyor. Özel kıyafetle çalışan personeller, ısı farkı ve gözlüklerin yüzlerinde oluşturdukları izlere aldırış etmeden vatandaşa sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre özellikle son dönemde vatandaşların kendi araçları yerine ambulansla hastaneye gitmeyi tercih ettiği öğrenilirken, bu zor ve önemli günlerde gereksiz yere 112’nin aranmaması vurgulandı.

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