Kayseri’nin ilk TOHM Cimnastik sporcusu Melih Dumlu oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da yapılan Artistik Cimnastik TOHM Seçme ve Değerlendirme müsabakalarında Kayserili sporcu Melih Dumlu baraj puanını geçerek yeni açılan TOHM Cimnastik branşına seçilen ilk sporcu oldu.

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Artistik Cİmnastik Seçme ve Değerlendirme müsabakaları 29 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Bolu’da düzenlendi. Müsabakalarda iyi bir yarışma çıkartarak baraj puanını geçen Kayserili sporcu Melih Dumlu Kayseri’ye yeni açılan TOHM Cimnastik branşına seçilen ilk sporcu oldu. Kayseri’de TOHM Cimnastik branşının ilk sporcusu olan Melih Dumlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ederek sevincini Kabakcı ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı; Kayseri’de TOHM branşlarına yeni eklenen Cimnastik’de seçme müsabakalarında baraj puanını geçerek büyük bir başarı elde eden Sporcumuz Melih Dumlu ve Antrenörü İbrahim Bilgin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.