Kayseri’nin ilk dijital hastanesi Pınarbaşı oldu

Pınarbaşı Devlet Hastanesi; HİMSS EMRAM 6 belgesi alarak Kayseri’nin ilk ’Dijital Hastanesi’ oldu.

Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucu hastanelere HİMSS EMRAM 6 belgesi veriyor. Kayseri’de bu belgeyi ilk alan hastane ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi oldu. Belgeyi alan Pınarbaşı Devlet Hastanesi Kayseri’nin ilk ’Dijital Hastanesi’ oldu. Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Funda Kıranatlıoğlu Fırat, belgeyi teslim aldı. Başhekim Fırat, belgenin alınmasını ise hastane çalışanları ile birlikte kutladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başhekim Fırat; "Dijital hastane; idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanıyor. Pınarbaşı Devlet Hastanesi de bu süreci başarı ile tamamlayarak Kayseri’nin ilk ’Dijital Hastanesi’ olma ünvanını elde etti. Hastanemizde her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazlar birbiri ile entegre edildi. Yine sağlık çalışanları ve hastalar, hastane içinden ya da dışından entegre edilen mobil uygulamalar ile veri alışverişinde bulunabiliyorlar. Bu sistem ile işler daha verimli bir hale geliyor. Yoğun çabalarımız ve özverili çalışmalar neticesinde bakanlığımızın hastanemize HİMSS EMRAM 6 belgesi vermesi bizleri gururlandırdı. Pınarbaşı adına ve hastanemiz adına gurur kaynağımız oldu. Bu manada belgenin alınma sürecinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.