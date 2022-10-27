Kayseri’nin İhracatı İlk 9 Ayda Yüzde 13,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri ihracatı ilk 9 ayda yüzde 13,35 oranında arttı.

TÜİK 2022 yılı eylül ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Eylül ayı ihracatımız, bir önceki aya göre yüzde 8,53 oranında artarak, 339 milyon 545 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk 9 aylık ihracatımız ise geçen yıla göre yüzde 13,35 oranında artarak, 2 milyar 935 milyon dolara ulaştı. İhracatımızda dünya ekonomilerindeki yavaşlamadan kaynaklı bir miktar yavaşlama olsa da, biz yılsonu hedefimize ulaşmak için gayret edeceğiz” dedi. 2022 yılı eylül ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak; İthal ettiğimizin çok daha fazlasını ihraç ediyoruz. Dolayısı ile cari fazla veren bir il konumundayız. Geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye’nin ihracat kilogram birim fiyatı 1,36 dolar iken Kayseri olarak bizim kilogram birim fiyatımız 2.39 dolar oldu. Bu da bizim daha katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni yatırım alanlarımızın da devreye girmesi ve orta ileri teknoloji alanında faaliyet gösterecek firma sayımızın artması ile birlikte bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. Tüm zorluklara rağmen, özveri ile çalışarak ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçı firmalarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.