Kayseri’nin ihracatı ilk 7 ayda yüzde 44 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre temmuz ayında Kayseri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 oranında artarken, bu artış yılın ilk 7 ayında yüzde 43,97 olarak gerçekleşti.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Temmuz ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 artışla, 258,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk yedi aylık artışımız ise geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 43,97 oranında artarken, Türkiye’nin ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 35 oranında arttı. 9 günlük Kurban Bayramının etkisi ile rakamlarımızda haziran ayına göre bir miktar düşüş olsa da, sanayicilerimizin de gayreti ile önümüzdeki aylarda bunu telafi edeceğimize inanıyorum” dedi.

Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. Başkan Büyüksimitci, uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabete rağmen ihracatta ABD ve Almanya’nın ilk sırada gelmesinin Kayserili firmaların ürün kalitesinin arttığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

İhracatta Kayseri olarak iyi durumda olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Rakamlarımızın artış hızının her zaman olduğu gibi Türkiye ortalamasının üzerinde olması iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. 2021 yılının başından beri ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın artarak devam ettiğini görmek bize ayrıca moral ve motovisyan kaynağı oldu. Gece gündüz demeden her koşulda çalışıp üreten, ihracat yapan bütün sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.