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Kayseri’nin en büyük özel hastanesi 10 yaşında

Kayseri’nin en büyük özel hastanesi olan Özel Dünyam Hastanesi, 10. yılını kutlarken ’yenilenme’ ilkesinden hareketle logo değişikliği yaptı.

KAYSERİ 25.01.2021, 10:09
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Kayseri’nin en büyük özel hastanesi 10 yaşında

Kayseri’nin en büyük özel hastanesi olan Özel Dünyam Hastanesi, 10. yılını kutlarken ’yenilenme’ ilkesinden hareketle logo değişikliği yaptı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, 10. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek; "25 Ocak 2011 tarihinde halkımıza hizmet sunmaya başlayan Özel Dünyam Hastanesi, 10. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. 25 yıldır Kayseri ve civar illerde sağlık hizmeti sunan grubumuz, vizyonunda ve misyonunda yer alan sürekli yenilenme ilkesinden hareketle logo değişikliği yapma kararı almıştır" dedi. Hastanenin 10 yıl içinde koymuş olduğu hedeflere ulaştığını, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir hastaneye dönüştüğünü aktaran Bedir; "Sağlık hizmeti sunmada mükemmeliyet odaklı, sürekli değişim ve gelişimi misyon edinmiş olan hastanemiz, 10 yıl içinde koymuş olduğu hedefe ulaşmış, ulusal ve uluslar arası standartlarda hizmet veren bir hastaneye dönüşmüştür. Hastanemiz; Kayseri ve çevresinde tek bir kompleks içinde 226 yatak sayısı ve 25 bin metrekare kapalı alanı ile en büyük özel hastane konumuna gelmiştir. 2011 yılında Kayseri ve civar illerine hizmet vermeye başlayan hastanemiz, bugün Türkiye’nin diğer illerinden ve yurt dışından gelen insanların da öncelikli tercihi haline gelmiş durumdadır. Özel Dünyam Hastanesi’nin bu başarısında; etik ilkelere bağlı, insan haklarına saygılı ve kaliteli hizmeti kendisine şiar edinmiş uzman sağlık kadromuzun payı büyüktür. Modern teknolojiyi yakından takip eden, hasta güvenliğini ön planda tutan, dünya standartlarında hizmet anlayışını benimsemiş, yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışımızın bizi bu noktaya getirdiğinin altını çizmemiz gerekir. Sürekli gelişme ve kesintisiz yenilenme vizyonu ile hareket eden hastanemiz, Kayseri’de ve civar illerde ’Sağlık Turizmi’nin’ öncüsü olma misyonunu gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürümektedir. Ulusal ve uluslar arası sağlık hizmetinde öncü olmayı başarmış olan hastanemiz, 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle, 10 yıl boyunca kullandığı yazı karakterini ve logosunu değiştirecektir. Bu değişikliğin amacı; sağlıkta yenilik ve değişmenin öncüsü olan hastanemizin; başta Kayseri olmak üzere, Türkiye’deki ve yurt dışındaki olumlu algısını daha da ileri taşımaktır. Logo değişikliği ile algıda seçicilik hedeflemekteyiz. Günümüz modern dünyasında hizmetle birlikte, imajın da önemli ve etkileyici olduğu herkesçe malumdur. Görselliğin; güven oluşturmada, dikkat çekmede, kalıcı ve hatırlatıcı olmada çok etkili olduğunun farkındayız. Bu nedenle, logomuzu daha dikkat çekici ve daha akılda kalıcı bir görüntü ile sunmayı hedefledik. Logo değişikliğinin ulusal ve uluslar arası zeminde ’Sağlık Turizmi’ hedefine ulaşmada önemli bir etkiye sahip olacağına inanıyoruz. Sade, akılda kalıcı, hatırlanması kolay bir logonun daha işlevsel olduğu ise yadsınamaz bir gerçektir. Logomuzu belirlerken Türkçenin imkanlarından ve güzelliklerinden önemli ölçüde faydalandığımızı, yazı karakterlerinin belirlenmesinde Türkçe karakterlerin kullanıldığını ve özellikle Türkçe büyük harflerin tercih edildiğini vurgulamak isteriz. Bu çalışmalar yapılırken tüm hat, yazı ve basılı dokümanlar günümüz kurumsal yapısına uygun olarak dizayn edilmiştir. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanmaya başlayacağımız bu dokümanların bütün taraflara hayırlı olmasını dilerim. Yeni logomuzu tanıtmak ve hastanemizin diğer yenilikçi tıbbi ve teknik faaliyetleri hakkında bilgi vermek için sizleri kompleksimizde ağırlamak isterdim. Sizleri ayrıca 25 Ocak 2021 tarihinde 10. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak için davet etmek de isterdim. Maalesef bu isteğimi gerçekleştiremedim. Malum covit 19 salgını nedeniyle sizleri ancak bu yazı aracılığıyla bilgilendirebiliyorum. Bu sıkıntılı günleri atlatıp sağlıklı günlere kavuştuğumuzda, şehrimiz ve ülkemiz adına gururlanacağımız, mutlu ve umutlu olacağımız hizmetlerimizi, hastanemizde daha ayrıntılı olarak sizlerle paylaşabilmek umuduyla sevgi ve saygıyla" ifadelerini kullandı.
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