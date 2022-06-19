Kayseri’nin Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini açıkladı. Açıklanan kararname çerçevesinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.