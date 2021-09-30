Kayseri’nin çınarları, büyükşehir konforunda Yaşlı Yaşam Merkezi’nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında çocuğundan gencine ve yaşlısına kadar 7’den 70’e toplumun her kesimine hizmetini sürdürüyor. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde bulunan ulu çınarlar, tesis edilen samimi ortamın ve yaşlı yaşam merkezinin konforunu doyasıya yaşıyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne hazırlanan ulu çınarların provaları ise renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Dr. Büyükkılıç tarafından 2019 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 yıldan bu yana yaşlı çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda ve sıcak ilişkiler kurulan ortamda yaşlı vatandaşları misafir ederken, yaşlı çınarların gönlünü hoş tutmaya özen gösteriyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlamaları kapsamında konser verecek olan ve konser öncesi hazırlık ile provalar yapan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Ulu Çınarlar Korosu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin ile birlikte türküler seslendirdi. Koronavirüs tedbirleri alınan provalarda yaşlı çınarlar, sadece türküleri seslendirmekle kalmadı, hem türkü söyledi hem de oyun oynayarak stres attı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetimlerde uygulanması talimatını verdiği gönül belediyeciliğinin Kayseri’deki, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Hospice, Hasta Yakını Misafirhaneleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Gençlik ve Kadın Merkezleri ve buna benzer insana dair sosyal projeler içerisinden birisi olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, hayatta evlatlarına, şehrine, çevresine, vatana ve millete hizmet etmiş 65 yaş üstü yaşlılara gerek zihinsel, gerekse bedensel, eğitsel ve sanatsal aktivite imkânı sunarak onların konforlu ve mutlu yaşam sürmelerini sağlıyor. Bu anlamda yaşlı çınarların sosyalleşme ihtiyacına da cevap veren tesis ile Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergiliyor.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar bulunuyor.