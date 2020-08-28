Kayseri’nin altın kızı dünya evine giriyor
KAYSERİ’NİN KİCK BOKS VE WUSHU SPORUNDA YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ SPORCULARDAN BİRİ OLAN 23 YAŞINDAKİ HAYRİYE TÜRKSOY, MURAT HANÇER İLE DÜNYA EVİNE GİRMEYE HAZIRLANIYOR.
Kayseri’nin Kick Boks ve Wushu sporunda yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan 23 yaşındaki Hayriye Türksoy, Murat Hançer ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.
Kayseri’de 9 yıldır Wushu sporunda önemli dereceler elde eden Milli sporcu Hayriye Türksoy, 6 Eylül 2020 tarihinde Murat Hançer ile dünya evine girecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kicksboks Bölge Antrenörü Esat Kaya ile birlikte Kick Boks’ta 4, Wushu’da 4 olmak üzere 8 defa üniversiteler arası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan, kickboks ve wushu’da Türkiye Şampiyonlukları bulunan, kick boksta son olarak dünya şampiyonasına katılan, dünya Kupası’nda şampiyon olan ve son olarak Çin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’ye 3.’lük madalyası getiren, Kick bok ta da Dünya 2. liği bulunan milli sporcu Hayriye Türksoy, kendisi gibi şampiyonlar yetiştirmek için de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de antrenörlük yapıyor.
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25