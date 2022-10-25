Kayserililerin "güneş tutulması" heyecanı

Kayserili vatandaşlar, 2022 yılının 2. parçalı güneş tutulmasını heyecan ve merak içerisinde izledi.

Kayseri’de saat 12.45 sıralarında gözlemlenmeye başlayan parçalı güneş tutulması, vatandaşları heyecanlandırdı. Birçok vatandaş Cumhuriyet Meydanı’nda güneş tutulmasını izledi. Vatandaşlara güneş ve ay tutulmasını gözlemlemelerini öneren Metin Canıdemir, “Şu anda güneş tutulması olduğunun farkına vardım. Allah bunu böyle organize ediyor. Kulun zaten müdahil olma şansı yok. Bunda da bir hayır var. İnsanlar yokluğu ile varlığı arasındaki farkı kavrasınlar diye. Şu anda çok fazla bir şey gözükmüyor. Tabiat olayları diyerek geçiştiriyoruz ama bunlara bakıp, nasıl ve neden olduğunu insanların kendiliğinden düşünmesi lazım. Yağmuru nasıl gözlemliyorsak, karı gözlemliyorsak, güneş ve ay tutulmalarına da bakmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

"Heyecanlıyım"

Merakla güneş tutulmasını izlediklerini söyleyen Kaan Ulukan ise, “İlk defa güneş tutulması göreceğim, heyecanlıyım. Merak ediyorum ve merakla bekliyorum. Hava biraz loş gibi ve şu anda da güzel. Biz güneşi seviyoruz. Güneş tutulmasını merakla bekliyoruz. Büyüklerimiz görmüştür ama biz daha önce hiç denk gelmedik. Merak ediyoruz” şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Muhammet Enes Nergis de, “Ayla güneş birleşecek ve hava karanlık olacak. Ben güneş tutulmasını seviyorum. Daha önce televizyonda da izledim. Şimdi gerçeğini izleyeceğim. Ben arkadaşlarımı da çok seviyorum. Güneş tutulmasını arkadaşlarımda izlesin” diye konuştu.

Hasan Er ise, “Herkesin bakması ve görmesi lazım. Nasıl tutuluyor? Nasıl oluyor? Güneş tutulması insanları etkiliyormuş. Çok uzun yılda 1 oluyor. Herkesin görmesi ve bilmesi lazım” dedi.