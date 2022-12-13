Kayserili yüzücülerden büyük başarı

Konya’da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’na Kayserili sporcular damga vurdu. Şampiyonaya Kayseri’yi temsilen katılan sporcular toplamda 21 altın, 18 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 45 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Kayseri’yi temsil eden sporcular İrem Serra Kırtik S10 Kategorisinde 13 altın, 1 gümüş madalya, Melisa Şahin S10 kategorisinde 7 gümüş, 3 bronz madalya, Nurten Ecrin İlkbahar S9 kategorisinde 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya, Ayşegül Doğanay S5 kategorisinde 1 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya, Ecrin Bütün S4 kategorisinde 6 altın, 2 gümüş madalya ve Hazal Mert S8 kategorisinde 2 bronz madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde ederek, 45 madalya ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.