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Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.’sü oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A,Ş sporcusu ve Okçuluk Milli Takım sporcusu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası’nda 3. oldu.

KAYSERİ 15.08.2021, 09:10
Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.’sü oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A,Ş sporcusu ve Okçuluk Milli Takım sporcusu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası’nda 3. oldu.

Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Yunus Emre Arslan Okçuluk Milli Takımı ile katıldı. Kayserili sporcu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası’nda 3. oldu.
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