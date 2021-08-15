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Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.’sü oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A,Ş sporcusu ve Okçuluk Milli Takım sporcusu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası’nda 3. oldu.
KAYSERİ 15.08.2021, 09:10
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A,Ş sporcusu ve Okçuluk Milli Takım sporcusu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası’nda 3. oldu.Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası Polonya’nın Wroclaw kentinde düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Yunus Emre Arslan Okçuluk Milli Takımı ile katıldı. Kayserili sporcu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası’nda 3. oldu.