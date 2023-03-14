Kayserili yetenekten ilk maçta 3 gol ve 2 asist

Kayserispor’un altyapısından yetişen ve Corendon Alanyaspor’a transfer olan Kayserili Yiğit Türkan, çıktığı ilk karşılaşmada attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Kayserispor’un altyapısından yetişen ve Corendon Alanyaspor’a transfer olan 12 yaşındaki Yiğit Türkan, ilk maçında göz doldurdu. Kayseri’nin yetiştirdiği genç yetenek, TFF U12 Ligi 10. Grup’ta Corendon Alanyaspor formasıyla ilk maçına çıktı. Yıldırımspor ile yapılan karşılaşmada Yiğit Türkan, 10, 20 ve 28. dakikada 3 gol atarak tüm dikkatleri üstüne çekti.

Karşılaşmada 2 de asist yapan Yiğit Türkan, Corendon Alanyaspor’un maçı 8-0 kazanmasında büyük pay sahibi oldu.