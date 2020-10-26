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Kayserili Uluslararası Hakem İsmail Yıldırım’a yeni görev
KAYSERİ BÖLGESİ ULUSLARARASI VOLEYBOL HAKEMİ İSMAİL YILDIRIM’A LİGİN 12. HAFTASINDA 9. KEZ ÖNEMLİ BİR MAÇTA GÖREV VERİLDİ.
KAYSERİ 26.10.2020, 13:34
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Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım’a ligin 12. Haftasında 9. Kez önemli bir maçta görev verildi.
Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, Kayseri’nin önemli hakemlerinden biri olan İsmail Yıldırım’ın yarın oynanacak olan İnegöl Belediyespor-Arkas Spor AXA Sigorta maçını yöneteceğini söyledi.
Dicle, “Uluslararası Hakemimiz İsmail Yıldırım Bursa İnegöl de Çarşamba günü saat 19:00’da oynanacak olan İnegöl Bel-Arkas spor AXA Sigorta Efeler Ligi maçını yönetecek. Sezonun 12. Haftası itibari ile 9 maçta görev alan Uluslararası hakemimiz İsmail Yıldırım’a başarılar dilerim” dedi.
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