Kayserili sporcular milli takım için mücadele edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından Egemen Uslu ve Fatma Maraşlı 2023 A Milli Takımı’na girebilmek için mücadele edecek.

2023 Okçuluk A Milli Takım seçme yarışmaları Antalya’da 12 Mart tarihinde sona erecek. A Milli Takım seçmelerine katılmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından Fatma Maraşlı ve Egemen Uslu Antalya’ya gitti. Kayserili sporculara antrenör Emre Çömez eşlik edecek.