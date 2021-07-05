Kayserili sporcular Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

02-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kütahya’da yapılan U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

Sporculardan Bahri Doğru 1500 metre de birinci, Atilla Göktuğ Taşdelen yüksek atlamada birinci, Furkan Mutlu 3000 metre yarışında birinci, Hakkı Burak Yılmaz ise üç adım atlama yarışmasında ikinci oldu. Sporcular, U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında elde ettiği 3 altın, 1 bronz madalyayla 14 Ağustos 2021’de Sırbistan/Kraljeva’da gerçekleştirilecek olan U18 Balkan Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Serdar Sırma Aydoğan, Cemal Koşmaz, Fatih Karaca, Zehra Polat Şarvan, Süleyman Altınoluk’u tebrik ederek, U18 Balkan Şampiyonasında ülkemizi ve Kayseri’yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını belirterek, başarı temennisinde bulundu.