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Kayserili sporcular Adana’dan bronz madalya ile döndü
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi finalleri Adana’da yapılan birbirinden çekişmeli yarışmalarla sona erdi.
KAYSERİ 22.12.2020, 14:19
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Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi finalleri Adana’da yapılan birbirinden çekişmeli yarışmalarla sona erdi.Bölgesel Kros Ligi birinci ayağı Kayseri’de yapılmıştı. Kayseri’de yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular ve takımlar Adana’da yapılan final yarışlarına katılmaya hak kazanmıştı. Bugün yapılan yarışlarda Kayseri’den katılan sporcular takım olarak üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, atletizm sporcularını, antrenörleri Hülya Bayram ile Muzaffer Bayram’ı ve yarışlara İç Anadolu Bölge Koordinatörü olarak katılan Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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|10
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|29
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|15
|27
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|15
|27
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|27
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|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
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|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
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|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
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|26
|4. Everton
|14
|26
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|25
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|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
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|21
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|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
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|13
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|14
|16
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|14
|15
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|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
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|14
|11
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