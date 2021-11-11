Kayserili öğrenciler 10 Kasım’da Selanik’e gitti

Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümünde Selanik’e giderek doğduğu evi ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümünde Yunanistan’ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Törene, Erasmus + projesi kapsamında Selanik’te bulunan Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tokat’ta bulunan Zile Fen Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri ile Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan’da törene katıldı.

Burada öğretmen ve velilere de seslenen Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ardından Kayseri ve Tokatlı öğrencileri makamında olarak kabul ederek çeşitli ikramlarda bulundu.