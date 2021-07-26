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Kayserili LGS birincisi Galatasaray Lisesi’ne yerleşti

Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincilerinden Erşad Tanrıkulu, Galatasaray Lisesi’ne yerleşti.

KAYSERİ 26.07.2021, 10:38
Kayserili LGS birincisi Galatasaray Lisesi’ne yerleşti
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Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincilerinden Erşad Tanrıkulu, Galatasaray Lisesi’ne yerleşti.

Erciyes Ortaokulu öğrencisi Erşad Tanrıkulu, LGS’de 500 tam puan alarak dereceye girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nun makamında ağırlayarak ödüllendirdiği Tanrıkulu, ilk tercihi olan Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi’ne yerleşti.
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