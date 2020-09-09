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Kayserili karatecilerin büyük başarısı

TÜRKİYE KULÜPLERARASI KARATE ŞAMPİYONASI SAKARYA’DA DÜZENLENEN MÜSABAKALARLA SONA ERDİ.

KAYSERİ 09.09.2020, 00:16
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Kayserili karatecilerin büyük başarısı

Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası Sakarya’da düzenlenen müsabakalarla sona erdi.

Şampiyona fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında düzenlendi. Dört gün süren şampiyonada 50 ilden 711 kadın, 1033 erkek sporcu mücadele etti. Kayseri’den şampiyonaya katılan takımlardan Yıldız Spor Kulübü sporcularından Muhammed Mehdi Yüreğiçatal, Mustafa Yüreğiçatal ve Hüseyin Güver, minikler kategorisinde gösterdikleri performansla üçüncülük kupasını kaldırdı. Ayrıca, Büyükler kategorisinde yarışan Erciyes Karate Spor kulübü takım sporcuları Fatih Şahin, Hüseyin Nakıçcı, Hüseyin Kiraz şampiyonayı beşinci sırada tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada dereceye giren takım sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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