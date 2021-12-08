Kayserili halterci Dünya 3.’sü oldu

Kayseri’nin başarılı haltercisi Muammer Şahin, Özbekistan’da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda dünya 3.’sü oldu.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda ülkemizi 55 kg’da temsil eden Kayserili sporcu Muammer Şahin, koparmada kaldırdığı 116 kg ile bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu Muammer Şahin’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.