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Kayserili güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na hazır

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Türkiye Şampiyonası öncesinde Kovid-19 testi yaptırdı.

KAYSERİ 25.03.2021, 16:12
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Kayserili güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na hazır

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Türkiye Şampiyonası öncesinde Kovid-19 testi yaptırdı.

Antalya’da Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte start alacak olan U-15 ve Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası için Covid-19 testi yaptıran Kayserili güreşçiler hazırlıklarının son aşamasına geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Sporcularımız pandemi sürecine rağmen antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiler. Birçok başarıya imza atan sporcularımız, azim ve gayretleriyle hazırlandıkları şampiyonada başarılarıyla göz dolduracaklarına inandığını belirterek, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dilerim” dedi.
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