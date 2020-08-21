Kayserili güreşçiler Milli Takım kampında

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Azat Sarıyar, Berat Özbek ve Şeref Demir Yıldızlar Milli Takım kampına katıldılar.

27 Ağustos’ta sona erecek olan Yıldızlar Milli Takım Kampında çalışmalarını sürdüren sporcular Avrupa Şampiyonasında milli takım formasıyla büyük başarılara imza atmak için hazırlanıyorlar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, birçok kez Türkiye ve Kayseri’yi gururlandıran sporcuların Avrupa Şampiyonasında da şanlı Türk Bayrağını göndere çektireceklerine inandığını belirterek, başarılar diledi.