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Kayserili güreşçiler Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek
Kayserili Milli Güreşçi Abdullah Acar ve Şahan Acar U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
KAYSERİ 13.03.2023, 11:36
Kayserili Milli Güreşçi Abdullah Acar ve Şahan Acar U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Kayseri THOM ve Kayseri Şekerspor sporcularından Abdullah Toprak ve Şahan Acar, 13-15 Mart tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak. Acar ve Toprak, şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.