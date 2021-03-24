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Kayserili genç kansere yenildi

Kayseri’de kanser tedavisi gören Battal Kaan Kılıçkaya hayatını kaybetti.

KAYSERİ 24.03.2021, 13:04
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Kayserili genç kansere yenildi

Kayseri’de kanser tedavisi gören Battal Kaan Kılıçkaya hayatını kaybetti.

Talas ilçesinde yaşan ve bir süredir kanser tedavisi gören Battal Kaan Kılıçkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sarız ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Battal Kaan Kılıçkaya bu gün kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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