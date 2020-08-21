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Kayserili atletler Denizli’den madalya ile döndü
DENİZLİ’DE 15-16 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN TÜRKİYE U20 ATLETİZM LİGİ MÜSABAKALARINA KATILAN KAYSERİLİ SPORCULAR 1 ALTIN, 1 BRONZ MADALYA İLE DÖNDÜ.
KAYSERİ 21.08.2020, 12:05
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Denizli’de 15-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye U20 Atletizm Ligi müsabakalarına katılan Kayserili sporcular 1 altın, 1 bronz madalya ile döndü.
Cirit atma kategorisinde yarışan Ali Rıza Karakuş şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, gülle atma kategorisinde yarışan Kayserili sporcu Ahmetcan Erdoğmuş üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ve antrenörleri Süleyman Altınoluk, Zehra Şarvan, Sezer Şarvan ve Sedat Bozbay’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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