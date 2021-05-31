Kayserili atletler Bursa’dan 5 madalya ile döndü
29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen U20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele eden Kayserili sporcular 5 madalya kazandı.
29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen U20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele eden Kayserili sporcular 5 madalya kazandı.
Bin 500 metrede mücadele eden TOHM sporcularından Bahri Doğru 3.57’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu ve Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. Bir diğer TOHM sporcusu Halil Sade ise 5 bin metre yarışında 14.48’lik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Milli Takıma seçildi.
Yüksek atlamada yarışan Atilla Göktuğ Taşdelen 2.02’lik derece ile Türkiye ikincisi olarak Milli Takıma seçildi. Yarışmanın son gününde yapılan 3 bin metre yarışında sporculardan Halil Sade üçüncü oldu. Sporcular elde ettiği bu sonuçlar ile 12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, U20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında kazanılan 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyanın mutlu ettiğini belirterek, sporcularımızı ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Cemal Koşmaz, Serdar Sırma Aydoğan’ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.