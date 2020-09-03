Kayserili anneler, Diyarbakır annelerinin yanında

Kayseri’de, Erciyes Kadın Platformu üyesi anneler, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelere destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

1 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destek de Kayseri’den geldi. Erciyes Kadın Platformu üyesi anneler, Diyarbakır annelerine destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Bürüngüz Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Erciyes Kadın Platformu Başkanı Necla Ceren, “Yürekleri evlat hasretiyle yanan, evlatlarına kavuşmak için yaz kış, kar yağmur, soğuk sıcak demeden Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin eyleminin üzerinden koca bir yıl geçti. Yıllar önce gençliğinin baharında körpe birer fidan iken kız erkek demeden HDP il ve ilçe binalarında kandırılmanın ardından dağlardaki PKK kamplarına gönderilen Anadolu gençlerinin anneleri, Hacire annenin başlattığı eylemi bin bir umutla devam ettiriyorlar. Ülkemizin birçok bölgesinden ve yurt dışından gelerek eyleme katılan yüreği yanık annelerin eylemleri sonucu bugüne kadar 16 gencimiz güvenlik güçlerine teslim olarak annelerine, ailelerine kavuştular. Evlatlarına kavuşan anne ve ailelerine göz aydınlığı diliyoruz. Bugünlerde Diyarbakır’da ilk olarak eylemi başlatarak oğlu Mehmet’i PKK’nın elinden kurtaran Hacire annenin PKK’dan kurtararak düğününü yapıp evlendirdiği oğlu Mehmet’in bir erkek evladı dünyaya geldi. Hacire anne ve Mehmet’i tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ceren, “Diyarbakır annelerinin eyleminden cesaret alan, HDP teşkilatlarında kandırılarak dağa kaçırılan gençlerimizden üç yüzden fazlası da ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldular. Ailelerine kavuşan gençlere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Mazlum-Der Kayseri Şubesi ve Erciyes Kadın Platformu olarak bizimde bizzat Diyarbakır’a giderek ve Kayseri’deki eylemlerimizle desteklediğimiz evlatlarına kavuşma eyleminin üzerinden bir yıl geçen Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyoruz, torununa kavuşan Hacire anne ve evlatlarına kavuşan annelere göz aydınlığı diliyoruz. Evlatlarına kavuşmak için eyleme devam eden cefakar annelere de selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Annelerin evlatlarına kavuşması ve dağlarda kandırılmış bir tek vatan evladı kalmaması için tüm yetkilileri sonuç alıcı sıkı tedbirleri almaya ve uygulamaya davet ediyoruz” diye konuştu.