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Kayserili 93 yaşındaki Şerife nineden aşı olun çağırısı
Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 7 çocuk 19 torun sahibi Şerife Değirmenci, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
KAYSERİ 17.01.2021, 12:09
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Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 7 çocuk 19 torun sahibi Şerife Değirmenci, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.Şerife Değirmenci 93 yaşına girdiğini ve sağlığına dikkat ettiğini belirterek, “Ben 93 yaşıma geldim bu yaşıma kadar böyle bir hastalık görmedim bu virüs çok tehlikeli devletimizin koyduğu kurallara Uyalım ben uyuyorum dışarı çıkmıyorum sizlerde uyun bu virüsü ancak böyle yeneriz diyerek virüsün aşısı gelmiş çok şükür Allah devletimize zeval vermesin sıram geldiğinde bende aşımı olacağım herkesi aşı olmaya davet ediyorum, sokağa çıkma yasaklarına uymaya ve evde oturmaya dikkat etmelerini tavsiye ediyorum herkese ben bu yaşımda çıkmıyorum iki aydır devletimizin koyduğu kurallara, uyuyorum herkesi uymaya davet ediyorum” dedi.
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