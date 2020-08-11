Son Dakika
Kayserigücü FK’dan 2 transfer daha
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN KAYSERİGÜCÜ FK, YENİ SEZON ÖNCESİ KADROSUNA 2 ÖNEMLİ İSMİ DAHİL ETTİ.
KAYSERİ 11.08.2020, 09:13
7
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi kadrosuna 2 önemli ismi dahil etti.
2020-2021 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Siyahlılar dış transferde geçen sezon Develispor’da forma giyen Emre Öztürk ve Harun Okan Yılmaz’ı renklerine bağladı. Düzenlenen imza töreninde kendileri Kayserigücü FK yapan sözleşmeye imza atan Emre Öztürk ve Harun Okan Yılmaz yeni sezonda sarı-siyahlı formayı giyecekler.
İmza törenine Kulüp Başkanı Oğuz Doğanyiğit, As Başkan-Basın Sözcüsü İsmail Eğin, Sportif Direktör Furkan Milli, Teknik Direktör İsmail Okumuş ve katıldı.
29°
açık
Namaz Vakti 11 Ağustos 2020
|İmsak
|04:24
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:05
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25