Kayserigücü FK’da Münir Yıldırım dönemi

Kayserigücü Futbol Kulübü’nün yeni Teknik Direktörü Münir Yıldırım oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü’Nün yeni Teknik Direktörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde antrenör İsmail Okumuş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından sarı siyahlılar tecrübeli teknik adam Münir Yıldırım ile anlaştı.

Daha önce Yukatel Kayserispor’da görev yapan 57 yaşındaki Teknik Direktör Münir Yıldırım, bundan sonra Kayserigücü FK’nın başarısı için mücadele edecek. Münir Yıldırım ligin 9.haftasında oynanan Erciyes Reşadiye Gençlikspor maçını tribünden izleyerek notlarını aldı. Yıldırım, ikinci yarıda takımın başında maçlara çıkacak.

Kayserigücü Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “ Kulübümüz, A Takım teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Münir Yıldırım ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin Münir Hoca!” denildi.