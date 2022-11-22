Kayserigücü FK ilk mağlubiyetini aldı

Kayserigücü Futbol Kulübü, ligin 10. haftasında deplasmanda Yahyalıspor’a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK ilk kez kaybetti. Sarı siyahlılar, Yahyalı İlçe Stadı’nda oynadığı maçta rakibi Yahyalıspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Kayserigücü FK 22 puanda kaldı.

Geride kalan 10. hafta sonunda oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserigücü, 22 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor. Oynadığı 9 maçta rakip filelere 32 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Sarı siyahlılar ligin 11.haftasında Kayseri Yolspor ile karşı karşıya gelecek.