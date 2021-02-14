Kayserigaz GSK ilk galibiyetini aldı
Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig C Grubunda mücadele eden Kayserigaz GSK ligin 10.haftasında ilk galibiyetini aldı. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Geçitspor’u 68-66 mağlup eden Kayserigaz GSK 11 puana ulaştı.
Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig C Grubunda mücadele eden Kayserigaz GSK ligin 10.haftasında ilk galibiyetini aldı. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Geçitspor’u 68-66 mağlup eden Kayserigaz GSK 11 puana ulaştı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ömer Sarı xx, Mustafa Aksoy xx, Abdullah Sergen Çakıcı xx
Kayserigaz GSK: Hüseyin Çevirgen x 2, Mustafa Baran Görkem x 4, Emir Eid x, Fatih Mehmet Bardak x 7, Yiğit Karalar xxx 18, Murat Kağan Tor xx 10, Akkan Atasoy xxx 12, Gökay Hacıoğlu x 1, Bekir Mert Tarla xx 8, Anıl Osman Cevahir x 6
Geçitspor: Leventcan Koçak x 2, Enis Bayrak xx 10, Oğulcan Koç x 3, İsmail Kaya xx 7, Mustafa Buğra Atasoy x 6, Hakan Emiroğlu x 5, Kaan Özen x 2, Tahir Alkan Özusuğ xx 7, Emirhan Merdin xx 7, Yaşar Baha Özkan xx 8, Enes Tunç x 5, Furkan Firar x 4
Periyotlar:
1.periyot: 15-22 (Geçitspor lehine)
2.Periyot:12-15 (Geçitspor lehine)
3.Periyot: 13-21 (Geçitspor lehine)
4.Periyot: 28-8 (Kayserigaz lehine)Devre: 27-37 (Geçitspor lehine)