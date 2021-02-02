Kayserigaz acil müdahale ekiplerine 2020 yılında 14 bin 159 ihbar geldi

Kayserigaz’ın 7 gün 24 saat hizmet veren doğal gaz acil ekipleri, 2020 yılında 187 Doğal Gaz Acil Hattı’na gelen 14 bin 159 ihbara müdahale etti. Kayserigaz, abonelerine Doğal Gaz Acil Hattı’nı aramaları gereken durumlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kayserigaz, abonelerine 187 Doğal Gaz Acil Hattı ile bu hizmete başvurmaları gereken durumlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Kayseri’nin farklı noktalarında konuşlanan ve 7/24 hizmet veren doğal gaz acil ekipleri, 2020 yılında 187 Doğal Gaz Acil Hattı’na gelen 14.159 ihbara müdahale etti.

“Çürük sarımsak kokusuna dikkat”

Acil ekipleri tarafından verilen hizmetin ücretsiz olduğu ve gaz kokusu duyulması halinde vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nın aranması gerektiği belirtilen Kayserigaz’ın açıklamasında, “Kayserigaz olarak, halkımızın doğal gazı güvenli ve kesintisiz bir şekilde kullanması için çalışıyoruz. Acil müdahale ekiplerimiz 7/24 her an görevinin başında. Kokusuz bir gaz olan doğal gaz, gaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku ile kokulandırılıyor. Abonelerimizden isteğimiz, böyle bir koku duyduklarında müdahale etmeye çalışmamaları ve hiç vakit kaybetmeden bizi aramalarıdır” denildi.

Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, acil müdahale gerektiren durumlar ve uyarılara yer verilirken, 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayan abonelerin erken ve doğru müdahale için vermesi gereken bilgilere de dikkat çekildi.

Konut içinde, bina girişindeki doğal gaz kutusunda, apartman ya da merdiven boşluğu ile bina dışında doğal gaz kokusu duyulması, bina önündeki doğal gaz servis kutusunun kırılması veya hasar görmesi, doğal gaz kullanımı olan dairede, binada ya da yakınında yangın çıkması durumunda ihbar hattına haber verilmesi ve gaz kokusu duyulması halinde çakmak veya kibrit yakılmaması, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapatmayın veya fişten çekilmemesi, kapı ve pencereleri açıp ortamı havalandırılması, doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatılması, kapı zilinin kullanılmaması, kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanılmaması, herkesin gaz kokusu olan mekânı terk etmesini sağlanması, koku bodrumdan geliyorsa bodruma inilmemesi, arızanın giderilmeye çalışılmaması gerektiği belirtildi.

Ayrıca 187 ihbar hattı arandığında da sırası ile problemi net bir şekilde anlatılması, güvenlik için 187 Doğal Gaz Acil Hattı’ndaki operatörün verdiği bilgilileri harfiyen yerine getirilmesi, açık adresinizi paylaşılması ve Acil müdahale ekibinin kısa sürede adrese ulaşması için detaylıca adresinizi tarif verilmesi ve acil durumda ulaşılabilmesi için adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı paylaşın, telefonunuz arandığında ulaşılabilir olunması konusunda da uyarılar yapıldı.