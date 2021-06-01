banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
Çin'den Wuhan açıklaması
Çin'den Wuhan açıklaması

Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi ile Türkiye Şampiyonası’na 12 sporcu katılacak

Ankara’da 6 Haziran’da yapılacak olan İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 12 sporcu katılacak.

KAYSERİ 01.06.2021, 11:53
Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi ile Türkiye Şampiyonası’na 12 sporcu katılacak

Ankara’da 6 Haziran’da yapılacak olan İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 12 sporcu katılacak.

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 6 Haziran’da Ankara’da yapılacak. Bu şampiyonaya Kayseri’den Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 12 sporcu katılacak. Proje Koordinatörü Arzu Bayram Eser, proje kapsamında 100’e yakın İşitme engelli bireyi spora teşvik ettiklerini ve bunun 50’ye yakın olan büyük bölümünün Taekwondo branşında oldugunu belirtti.

Eser, “Bu kaliteli bir ekip işi. Kayseri’de işitme engelli Taewando alanında spora teşvik ve katılım sağlanması konusunda özverili çalışmalarından dolayı Antrenör Ayşegül Kılıç Bolat’a teşekkür borçluyuz” dedi.
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu