Kayseri’den Masa Tenisi Milli takım kampına 4 sporcu

Kayseri Masa Tenisi Sporcularından Kenan Eren Kahraman, Elif Duman, Ecrin Çetin ve Hasan Talha Yavuz Masa Tenisi Milli Takım Kampına davet edildi.

2021 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Milli Takım Kampı, 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Tokat, Adana ve İzmir’de yapılacak. Kayseri Masa Tenisi sporcularından Kenan Eren Kahraman, Elif Duman, Ecrin Çetin ve Hasan Talha Yavuz Milli Takım kampına davet edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Milli Takım Kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.