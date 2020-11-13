Kayseri’den deprem bölgesine yardım eli

Kayseri İl Müftülüğü tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan bir tır, dualarla İzmir’e uğurlandı.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında İzmir’de depremzedeler için toplanan gıda malzemelerini taşıyan tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Kayserili yardımseverlerimiz tarafından oluşturulan bu yardım tırımızı, İzmir’de deprem sonucu bir felaketi yaşayan İzmirli depremzede kardeşlerimizin birazcık da olsa yaralarını sarmak için Kayseri’mizden göndereceğiz. Bu yardım tırımızda 2 bin koli var. İnşallah orada 2 bin ayrı aileye gıda paketlerinden oluşan yardım kolimiz ulaşacak. Gıda paketlerimizde genel olarak bir ailenin zaruri ihtiyacı olan neler var ise onları koymaya özen gösterdik. Yaklaşık 200 bin TL’den oluşan bu yardım tırımızda, devletimizin çeşitli kurum ve kuruluşlarının her türlü yardımı yapmış olduğu İzmirli kardeşlerimize bizlerde çam sakızı çoban armağanı diyebileceğimiz, Kayseri’mizden bir katkı sağlayalım istedik. Aslında şu anda ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından ve dost Müslüman ülkelerden İzmir’imize yardımlar akıyor. Bizim bu gönderdiğimiz yardım bu anlamda çok büyük bir yardım değil ancak bu hayır yolunda Kayseri’mizin de bir farkındalığının oluşması, her ay sınır ötesine göndermiş olduğumuz yardımların içerisine Elazığ ve Malatya depremlerinde gönderdiğimiz gibi bu sefer de İzmir’de ki kardeşlerimize gönderelim ve böylece yardımlaşma ruhunu ayakta tutalım istedik. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Depremde yaralı olarak tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize de yüce Mevla’dan rahmetler diliyorum. Yüce Mevla hayırlarımızı kabul eylesin inşallah" dedi.

Müftü Güven’in konuşmasının ardından okunan dua ile birlikte yardım malzemelerini taşıyan tır, kentten uğurlandı.