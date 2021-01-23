Kayseri’den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak

Alp Disiplini kayak yarışmalarına Kayseri’den 3 sporcu katılma hakkı elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 21-22 Ocak tarihlerinde Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde yapılan Alp Disiplini B Grubu eleme yarışmaları sonucunda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; U12 Kızlar Rana Yaylacıoğlu, U12 Erkekler Muhammed Emin Topaloğlu ve U12 Erkekler Ömer Faruk Karadoğan üçüncü olarak lig yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Spor A.Ş.’den yapılan açıklamada “Spor A.Ş ailesi olarak sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.