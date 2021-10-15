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Kayseri’deki DEAŞ Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye ve Irak’ta DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişiden 1’i tutuklandı.

KAYSERİ 15.10.2021, 16:44
Kayseri’deki DEAŞ Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye ve Irak’ta DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişiye geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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