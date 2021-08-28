Kayseri’de zincirleme trafik kazası

Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 3 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, bulvar üzerinde önlem alarak inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobiller de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.