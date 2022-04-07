Kayseri’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 58 DL 546 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 38 H 0325 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza anında arkada seyreden 38 GD 014 plakalı tırda duramayarak hafif ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.