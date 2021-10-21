banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

Kayseri’de yurtları incelemeleri sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüffetişi Serdal Eravcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Şule Yüksel Şenler Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

KAYSERİ 21.10.2021, 12:42
Kayseri’de yurtları incelemeleri sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüffetişi Serdal Eravcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Şule Yüksel Şenler Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin daha rahat ortamda, daha güzel imkanlarla barınmaları için yemekhaneden, çamaşırhaneye gibi ortak kullanım alanları tek tek denetlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüffetişi Serdal Eravcı, denetimler sırasında yurtta barınan öğrencilerle yurt hakkında sohbet etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yurtlarımızda sunduğumuz imkanlarla gençlerimizi rahat, temiz, güvenilir ortamlarda barındırmayı amaçlıyoruz. Her şey geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2