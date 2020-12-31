Kayseri’de yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Kayseri’de yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge ile 31 Aralık 21.00’da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi 05.00’de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasından önce, Kayseri’de vatandaşlar alış veriş mekanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar alış veriş sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.