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Kayseri’de yılbaşı kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri’de yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.
KAYSERİ 31.12.2020, 18:21
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Kayseri’de yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelge ile 31 Aralık 21.00’da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi 05.00’de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasından önce, Kayseri’de vatandaşlar alış veriş mekanlarında yoğunluk oluşturdu.Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar alış veriş sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.
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