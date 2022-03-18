Kayseri’de yaya öncelikli yol kullanımı artacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması Projesi ile yaya öncelikli yol kullanımının artması hedefleniyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması Projesi düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan, “İnsanların sevdikleri, yakınları, gelecekleri ve idealleri 1 saniyelik hata yüzünden biranda yok olabiliyor. Trafik konusu bu yüzden önemlidir. Biz bunu uygulayabiliyoruz ama istediğimiz seviyede değil. Yıllara göre baktığımız zaman her geçen yıl bir önceki yıldan daha iyiye doğru gidişatımız var. Gerek kaza sayılarında gerek ölüm oranlarında iyiye gidişatımız var. Bizim bunu istediğimiz seviyelere ulaştırmamız lazım. Yapılan istatistiklere göre kazaların önlenmesi konusunda denetimin belli bir noktaya göre etkisi var. Denetimle bir noktaya kadar gidebiliyoruz. İnsanlar polise yakalanmaktan ve kanuna göre yazılan cezadan çekindikleri için yakalanma duygusuyla kurallara uyabiliyorlar ama nereye kadar. Biz her aracın başına bir trafik polisi veremeyiz ki. Bu nasıl etkin kılmamız gerekiyor. Biz yayalara neden yol vermiyoruz. Bizim toplumumuz çok cefakar ve bir şey kanıksadığı zaman da onu uygulayabilen bir toplum. Bunun gerekli olduğunu bizim topluma hissettirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Kayseri’den 5 polis Portekiz Bragamob Akademi Yetişkin Eğitimi Kurs Merkezi’nde eğitim görecek.