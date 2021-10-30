Kayseri’de yasal boy limitinin altında bin 400 kilo istavrite el konuldu

Kayseri’de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde su ürünleri depolarına ve toptan satış yerlerine yapılan denetimlerde, yasal boy altında olduğu tespit edilen bin 400 kilo istavrite el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından gece saatlerinde kentte faaliyet gösteren su ürünleri depoları ve toptan satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olan 93 adet strafor kutuda yaklaşık bin 400 kilogram yasal boy limitinin altında istavrit balığına el konuldu. ve işletmelere cezai işlem uygulandı. Gece boyu süren denetimlerde, nakil kamyonları açılarak kontrol edilirken, soğuk hava depolardaki kutular incelendi ve şok odalarına girildi. Ayrıca, mezat alanındaki balıklar kontrol edilerek, boy yasağına uygun olmayan balıklara el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı tüm İl ilçe müdürlüklerince balıkçı teknelerinin limana gelişinden, balığın sofraya gelişine kadar her noktada denetimler yapıyoruz. Balıkların boylarına bakıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık için, gelecek nesillerinde balık tüketebilmesi için, bugün de depolarda denetim yapıldı. Su ürünleri yasal boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu. Ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirildi. Balıkçılarımızın avlanabilir boy limitinden küçük balıkları satmamalarını aynı şekilde vatandaşlarımızdan da avlanabilir asgari boy limitlerinden küçük olan balıkları satın almamalarını özellikle istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.