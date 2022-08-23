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Kayseri’de yasa dışı av yapan 2 kişiye işlem uygulandı

Kayseri’de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

KAYSERİ 23.08.2022, 11:18
Kayseri’de yasa dışı av yapan 2 kişiye işlem uygulandı

Kayseri’de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Tersakan ve Kaftangiyen avlaklarında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma kontrol, denetimleri yapıldı. Denetim esnasında, yasa dışı avlanan 2 şahsa 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanunu’ gereğince idari işlem uygulandı.

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