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Kayseri’de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı

Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Organ bağışı ve organ nakli konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalarımızı daha artıracağız” dedi.

KAYSERİ 17.04.2022, 09:48
Kayseri’de yapılan organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandı

Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Organ bağışı ve organ nakli konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalarımızı daha artıracağız” dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde son 1.5 yıl içerisinde 20 başarılı organ nakli ameliyatı gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tutkun Talih tarafından gerçekleştirilen organ nakli ameliyatlarında yüzde 100 başarı sağlandığı bildirildi. Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 20. organ nakli ameliyatının başarıyla gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, Doç. Dr. Tutkun Talih ve ameliyatı gerçekleştiren ekip için bir iftar yemeği verdi. İftar yemeğine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Ayyıldız, Başhekim Prof. Dr. Kutay Taşdemir, organ nakli ameliyatında görev alan genel cerrahi, üroloji, anestezi, onkoloji, nefroloji, çocuk nefrolojisi ve dahiliye kliniklerinde görev yapan öğretim üyeleri katıldı. Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz konuşmasında; organ bağışı ve organ nakli konusunda çalışma yapan öğretim üyelerine her alanda destek verdiklerini belirterek, bu desteklerinin giderek daha da artacağını kaydetti. Hiçyılmaz; “Erciyes Organ Nakli Vakfı olarak, Kayseri Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Şehir Hastanesi ve gerekse ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri ile uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Günümüzde, organ yetmezliği toplumsal bir sorun haline gelmiş, temin güçlüğü nedeniyle binlerce insanımız ağır sağlık sorunları altında yaşamlarını sürdürmeye gayret etmektedir. Kayseri’nin bir organ nakil merkezi haline gelmesi için başlattığımız çalışmalar sonuç vermiş, çalışmaları vakfımız tarafından desteklenen ve takdirle izlenen yönetim kurulu üyemiz Doç. Dr. Tutkun Talih, son 1.5 yıl içerisinde 20 organ nakli ameliyatı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Kayseri’de uzun yıllardan beri yapılamayan organ nakli ameliyatlarına yeniden başlaması ve büyük başarı sağlanması, Kayseri’yi nakil merkezi olma konumuna getirmiş bulunmaktadır. Erciyes Organ Nakli Vakfı olarak gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Tutkan Talih ise sözlerine, Kayseri’de organ nakli ameliyatlarının gerçekleştirilmesi için kendisine destek ve katkı sağlayan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Ayyıldız, Başhekim Prof. Dr. Kutay Taşdemir, Erciyes Organ Nakli Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve tıp fakültesi çalışanlarına teşekkür ederek başladı ve şunları söyledi;

"Sağlık Bakanlığı tarafından organ nakli konusunda üniversitemiz hastanesinin akredite edilmesinin ardından, son 1.5 yıl içerisinde tam 20 organ nakli gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi, ülkemizde organ nakli ameliyatları çok az sayıda hastanede gerçekleştirilebilmektedir. Üniversite hastanemizde bu ameliyatların yapılabiliyor olması, Kayseri ve bölgemiz için son derece önemlidir. Organ bağışı ve organ nakli konusunda halkımızın duyarlı olmasını sağladığımız takdirde çok daha başarılı ameliyatlara imza atabilir, organ bekleyen binlerce hastamıza şifa bulabiliriz” dedi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Ayyıldız ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kutay Taşdemir ise, Doç. Dr. Tutkun Talih’in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ve kendisine her alanda destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İftar yemeğinin ardından, Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve organ nakli ameliyatlarını gerçekleştiren Doç. Dr. Tutkun Talih, ’20. Nakil Pastası’nı birlikte kesti.

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