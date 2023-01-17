Kayseri’de yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 45 zehir taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-16 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 45 şahıs uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.