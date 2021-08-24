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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 24.08.2021, 21:55
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda H.A isimli şahsın ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi mahallesindeki adresinde Hint keneviri yetiştirdiği ve kurutarak uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 57 kök ekili Hint keneviri, 8 kilo 200 gram kubar Esrar, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi. H.A ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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