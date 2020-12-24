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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 1.150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
KAYSERİ 24.12.2020, 15:45
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 1.150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Z.S., R.K., M.B., M.E.Ç.’nin kente 2 araçla uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu aracı Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduran ekipler, yaptıkları aramada 1.150 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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